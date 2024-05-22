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В Мамадыше по нацпроекту появится новый функциональный зал за 194 млн рублей
В Мамадыше началось строительство универсального объекта, который объединит в себе функционал и спортивного, и культурного учреждений. Строительство двухэтажного здания рядом с городской школой №1 началось в рамках национального проекта «Культура», благодаря победе Мамадыша в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
«За два года будет освоено 194 млн рублей федеральных средств», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.
Ожидается, что функциональный зал будет построен к осени 2025 года. На верхнем этаже расположится тренажерный зал, на нижнем — универсальный спортивный. Помимо этого, новый объект будет вмещать в себя переносную сцену для организации культурных мероприятий. Также будет приобретено оборудование для проведения различных событий.
Руководство района приняло в учет отсутствие в школе №1 современного спортивного и просторного актового зала, близость детского сада. В смету включены и расходы на строительство так называемого пожарного проезда, со всех сторон к объекту проложат асфальтовые дороги.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Мамадыше по нацпроекту возведут новый автомобильный мост за 305 млн рублей.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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