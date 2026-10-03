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Культура 3 октября 2026 14:01

В Мамадыше отреставрируют здание бывшей гостиницы купца Шагиахметова

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В Мамадыше отреставрируют здание бывшей гостиницы купца Шагиахметова
Фото: Центр культурного наследия Татарстана

Объект культурного наследия регионального значения, в котором во второй половине XIX века находились гостиничные номера купца Шагиахметова, восстановят в Мамадыше. Управление государственной экспертизы и ценообразования Татарстана выдало положительное заключение на проект сохранения здания, сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Здание построили во второй половине XIX века. Сначала оно принадлежало сыну местного купца Нехезину, а позднее перешло к купцу Шагиахметову. Новый владелец расширил дом: на первом этаже разместил торговые помещения, а на втором обустроил гостиничные номера.

После революции здание национализировали. Впоследствии в нем продолжали работать гостиница и магазин.

Проект реставрации предусматривает восстановление лестницы, устройство дополнительных перегородок и тамбура, ремонт окон и дверей, а также обновление фасадов. Завершить работы планируют в 2027 году. После реставрации в здании откроют музей.

#реставрация #объект культурного наследия
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