В Мамадыше отремонтировали поликлинику, а в ЦРБ установили новый томограф
Поликлиника для жителей Мамадышского района открылась после капитального ремонта. Хотя еще осталось доделать незначительные штрихи – к примеру, установить навигацию, врачи уже начали принимать пациентов в новых кабинетах.
Современные условия в поликлинике Мамадыша создали благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
А в Мамадышской ЦРБ к открытию готовят кабинет компьютерной томографии, там уже установили КТ-аппарат. Нвое оборудование значительно улучшит качество медицинской помощи, отмечает пресс-служба Минздрава РТ.
«На сегодняшний день в помещении для КТ заканчиваются строительно-монтажные работы, установлен аппарат компьютерной томографии», – рассказали в пресс-службе.
Оборудование закупили по национальному проекту «Здравоохранение».
Напомним, нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.