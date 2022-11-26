В Мамадыше отремонтировали поликлинику, а в ЦРБ установили новый томограф

Поликлиника для жителей Мамадышского района открылась после капитального ремонта. Хотя еще осталось доделать незначительные штрихи – к примеру, установить навигацию, врачи уже начали принимать пациентов в новых кабинетах.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Современные условия в поликлинике Мамадыша создали благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

А в Мамадышской ЦРБ к открытию готовят кабинет компьютерной томографии, там уже установили КТ-аппарат. Нвое оборудование значительно улучшит качество медицинской помощи, отмечает пресс-служба Минздрава РТ.

«На сегодняшний день в помещении для КТ заканчиваются строительно-монтажные работы, установлен аппарат компьютерной томографии», – рассказали в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Оборудование закупили по национальному проекту «Здравоохранение».

Напомним, нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.