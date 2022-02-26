В Мамадыше открылся новый молодежный центр почти за 120 млн рублей

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В здании бывшего Госбанка Мамадышского района открыл двери новый молодежный центр. На его ремонт было выделено около 120 млн рублей. Молодежь Татарстана непосредственно принимала участие в создании творческого пространства, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Молодежный многофункциональный центр Мамадышского района - один из примеров, когда в процессе реализации проекта молодежь активно принимала участие и высказывала свои пожелания. И я уверена, что это пространство станет излюбленным местом местной молодежи, пространством, где они смогут реализовать свой потенциал в разных направлениях», – отметила заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Мустафина.

Концепция МЦ была разработана молодыми архитекторами в рамках Всероссийского хакатона «Города».

Теперь у молодых людей, жителей Мамадышского района, появился современный коворкинг для проведения встреч и тренингов. Здание также оснащено кинотеатром, тиром, фотостудией, швейной и кулинарной мастерской. Для детей сделана специальная игровая зона.

Напомним, что на данный момент в районе проживает более 11 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет. Решение о реконструкции здания было необходимым для улучшения условий работы и творчества молодежи Татарстана.