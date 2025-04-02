В Мамадыше открылся Центр общения для старшего поколения

В Мамадыше начал работу Центр общения старшего поколения. Он открыт на базе Клиентской службы (на правах отдела) отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ и находится по адресу: ул. Советская, дом №13.

«Поддержка людей „серебряного“ возраста – одно из приоритетных направлений работы центров общения. Пенсионеры могут найти здесь новых друзей, открыть для себя интересные занятия и просто почувствовать внимание и заботу», – отметила в своем выступлении руководитель Клиентской службы Валентина Ежова.

От имени руководства района старшее поколение поприветствовал замруководителя исполкома района по социальным вопросам Артур Ефимов.

«Сегодня в России работают более 500 таких площадок. В Татарстане это уже 12-й центр. Молодцы, что одними из первых позаботились о том, чтобы закрыть потребность в такой площадке», – подчеркнул он.

Артур Ефимов также выразил готовность муниципалитета поддерживать работу центра, содействовать в организации мероприятий, а также помочь с техническим оснащением, чтобы пенсионеры могли осваивать компьютерную грамотность и защищаться от интернет-мошенников.

«Важно взаимодействовать с молодым поколением. Тем более при местном социальном фонде есть свой молодежный Совет. Ломайте стереотипы, живите активно, наполните стены этого центра новыми смыслами, энергией, жизнью», – пожелал он.

Центр открыт в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который реализуется в составе национального проекта «Семья» и государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан».