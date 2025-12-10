В Мамадыше на 103-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

В Мамадышском районе ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Антонина Алексеевна Шишмагаева. Ей было 102 года.

«С глубокой скорбью узнал о кончине Антонины Алексеевны Шишмагаевой – отважной женщины, верной дочери своего Отечества, настоящей героини нашего времени», – сообщил глава Мамадышского района Вадим Никитин в своем телеграм-канале.

Жизненный путь Антонины Алексеевны стал примером служения Родине. В годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юной, она встала в ряды тех, кто спасал жизни бойцов на передовой. Работая операционной медсестрой эвакогоспиталя №2781, она прошла путь от Гомельской области до Кенигсберга, оказывая помощь раненым в самых тяжелых условиях.

И после Победы она продолжила служить людям. Долгие годы Антонина Алексеевна трудилась в Мамадышской районной больнице. «Её вклад в здравоохранение района невозможно переоценить — она не просто лечила, она дарила надежду и веру в выздоровление», – отметил глава района.

За боевые и трудовые заслуги Антонина Алексеевна была удостоена наград, среди которых – орден Отечественной войны II степени и знак «Фронтовик».

«От имени администрации Мамадышского района, от всех жителей района выражаю искренние соболезнования родным и близким Антонины Алексеевны. Разделяю вашу боль и скорблю вместе с вами. Пусть память об Антонине Алексеевне Шишмагаевой навсегда останется в наших сердцах и в истории Мамадышского района», – написал Вадим Никитин.

Как сообщили «Татар-информу» в администрации района, муниципалитет участвует в организации похорон. Прощание и похороны состоятся 11 декабря в 10.00 по адресу: город Мамадыш, Коммунистическая, 1.