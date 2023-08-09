В Мамадыше капитально отремонтируют здание мировых судей за 38 млн рублей

В Мамадыше проходят работы по капитальному ремонту помещений, предназначенных для двух судебных участков мировых судей. Обновленное здание откроется ко Дню Республики Татарстан, на его преображение было направлено 38 млн рублей, рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы муниципального образования Гульназ Кадирова.

Обновление проводится за счет средств госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2024 года». Площадь объекта — 410,22 квадратных метра. Здание 1917 года постройки, в последний раз капитальный ремонт проводился в 2011 году.

Специалисты уже восстановили несущие конструкции каркаса здания, лестничные марши, отремонтировали внутренние помещения, установили окна и двери. Завершены общестроительные работы и ремонт сантехнических сетей. В высокой степени готовности находится фасад.

Также закуплена новая офисная техника и мебель, в ближайшем будущем будут обновлены информационные стенды, жалюзи и другое необходимое в ежедневной работе оборудование.

Накануне министр юстиции Рустем Загидуллин посетил Мамадышский район и вместе с руководителем исполкома района Олегом Павловым осмотрел, как ведутся ремонтные работы.

«Объем проводимых работ серьезный. Отсутствие ремонта и современного оснащения хоть и не влияет на законность вынесенных решений, но и без создания максимально удобных и комфортных условий в здании суда невозможно представить развитие судебной системы. Стараемся обеспечить комфорт не только для работников, но и для жителей, которые приходят в суд, когда им требуется защита их прав, восстановление определенной справедливости», — прокомментировал министр.