В Мамадыше двое местных жителей обвиняются в попытке подкупа чиновников

В Мамадышском районе двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в попытке дать взятку должностным лицам через посредника, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ, в 2022 году бывший руководитель общего отдела районной администрации предложил своему знакомому схему получения максимальной социальной выплаты для его сына. За 65 000 рублей, переданных членам специальной комиссии, он гарантировал положительное решение вопроса. В результате молодой человек получил 237 000 рублей на открытие кондитерского бизнеса.

Аналогичная ситуация произошла со вторым обвиняемым, который передал 35 000 рублей за одобрение субсидии на приобретение строительного оборудования для другого лица.

Стоит отметить, что дело в отношении экс-начальника отдела администрации, обвиняемого в посредничестве при даче взяток, также передано в суд.