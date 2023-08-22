В Мамадыше две улицы переименуют в честь земляков, ставших Героями России

В Мамадыше переименуют две улицы в честь Героев России, которые являются уроженцами района Татарстана. Об этом пишет газета «Нократ».

Соответствующее решение было принято на 15-м заседании совета города, которое прошло в здании муниципалитета. Во время обсуждения актуальных вопросов депутаты затронули тему переименования улиц в южной части Мамадыша и согласились с тем, что пропаганда патриотизма среди населения и освещение подвигов героев сегодня являются приоритетными задачами.

В заключение участники заседания решили переименовать две улицы в микрорайоне «Дачный»: Профсоюзная будет носить имя Героя России Олега Сорокина, героически погибшего в зоне СВО, а улицу Ветеранов переименуют в честь Ирека Магасумова. Президент России Владимир Путин лично вручил бойцу орден «Золотая Звезда».

Отмечается, что прежние наименования улиц не исчезнут с карты города — их дадут новым улицам Мамадыша.