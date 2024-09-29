В Мамадыше девять зданий признают объектами культурного наследия

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Мамадыше девять зданий планируется внести в реестр объектов культурного наследия. Соответствующие результаты историко-культурных экспертиз опубликованы на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Речь идет, в частности, о церкви в честь преподобной Ксении Римляныни. Это небольшой каменный трехнефный пятиглавый храм в стиле эклектики с невысокой двухъярусной шатровой колокольней. Возвели его в 1876−1882 годах на средства елабужского купца Гавриила Распопова в память о его жене Ксении. Сам Распопов умер в 1879-м, и достраивали здание его душеприказчики — купцы Василий Петров и Павел Месетников.

Церковь расположена на православном кладбище Мамадыша на улице Пугачева. Закрытая в 1930-х годах, она вновь открылась в 1945-м и стала приходской. Сейчас это единственный действующий православный храм в городе. Декор стен выполнен с использованием элементов классицизма и готики, а завершения храма и колокольни типичны для образцовых проектов Константина Тона.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Будет признано в качестве памятника и здание спиртзавода на улице Давыдова. Построил его в 1883 году мамадышский купец Никанор Щербаков (впрочем, существует версия, что предприятие основал еще его отец Иван Щербаков, возведший в 1835-м небольшую винокурню). Сын Никанора и внук Ивана Корнилий Щербаков модернизировал предприятие — считается, что по проекту знакомого с ним великого химика Дмитрия Менделеева. В 1918-м завод был национализирован, но сын Корнилия — офицер Владимир Щербаков при отступлении белых войск из города успел привести в негодность его основное оборудование.

Предприятие вновь заработало в 1931 году, а в 1935-м был построен новый корпус. Сейчас завод представляет собой протяженное двухэтажное здание с трехэтажным пристроем. Его внешний облик определяют большие прямоугольные окна с мелкоячеистыми переплетами без наличников, их проемы разделены простенками с широкими гладкими лопатками. Фриз и карниз украшены фигурной кладкой.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Войдет в число объектов культурного наследия и расположенный на углу улиц Советская и Давыдова особняк купца Никанора Щербакова, где 12 декабря 1917 года была провозглашена советская власть на территории Мамадышского уезда. Здание было построено во второй половине XIX века, переселившийся в Москву сын Никанора Корнилий Щербаков сдавал его под городскую управу. После Октябрьской революции здесь располагался исполком района, а сейчас здесь размещается районный отдел образования.

Кирпичное двухэтажное здание с подвальным и антресольным этажами состоит из главного корпуса, двухэтажного перехода и флигеля. Гладкие стены, наличники тонкого профиля, лепнина и другие элементы оформления фасадов соответствуют периоду ранней эклектики, но включают при этом и архитектурные детали в стиле зрелого классицизма.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Статус памятника получит и одноэтажное здание казарм мамадышского гарнизона на той же улице Советская, построенное в конце XIX века. В сентябре 1918 года здесь квартировала одна из частей Народной армии КОМУЧа под руководством коменданта Мамадышского уезда штабс-капитана Леонида Щербакова. С 1920 по 1921 год здесь размещался военкомат Мамадышского района, с 1930 года и поныне — военкомат Мамадышского района.

Комплекс состоит из главного корпуса в глубине двора и двух симметричных флигелей, соединенных оградой с ажурными металлическими решетками по красной линии застройки. И главный корпус, и флигели завершаются треугольными фронтонами, основное здание имеет три ризалита. Казармы построены в стиле эклектики классицистического направления по образцу усадьбы начала XIX века.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Объектом культурного наследия будет признан и мемориал на горе Пузанка, созданный в 1934 году на месте братской могилы погибших в 1918-м красноармейцев. В августе 1918-го Мамадыш был занят отрядом Народной армии КОМУЧа во главе с Леонидом Щербаковым. В середине сентября из Вятских Полян для захвата города был направлен сводный отряд из латышских стрелков, рабочих Петрограда и местных красногвардейцев. Но отряд заметили на склоне Пузанки и открыли по нему огонь из пулеметов и артиллерийских орудий. Командир отряда Крымкин и около ста его бойцов пали на месте. Ночью их похоронили в братской могиле.

В 1934-м на могиле установили памятник с надписью: «Сотне бойцов, ленинградских и латышских рабочих, погибших в бою с белочехами под Мамадышем 15 сентября 1918». Обветшавший со временем оштукатуренный обелиск заменили на кирпичный. Он увенчан пятиконечной металлической звездой красного цвета, табличка изготовлена из бронзы.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В число памятников войдет и еще одна могила — матроса крейсера «Варяг» Алексея Козырева (1880–1955), который был участником боя у Чемульпо в ходе русско-японской войны в 1904 году. В ходе сражения входивший в команду минеров уроженец села Анзирки Елабужского уезда Вятской губернии. Как и другие матросы «Варяга» и канонерской лодки «Кореец», после боя был награжден знаком отличия Военного ордена Святого Георгия 4-й степени (Георгиевским крестом) и удостоен именных часов от императора Николая II.

В 1900 году Козырев был уволен в запас, но позднее участвовал в Первой мировой войне и Гражданской войне (на стороне большевиков). В 1936-м перебрался из Анзирки в Мамадыш. В 1955-м, как и другие выжившие участники боя при Чемульпо, был удостоен медали «За отвагу». Железный обелиск на могиле скончавшегося в том же 1955-м Козырева появился в 1974 году. В 1994-м здесь установили якорь, а в 2011-м заменили обелиск стелой из искусственного гранита.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Объектом культурного наследия станет и возведенное во второй половине XIX века здание пекарни, где в 1918–1921 годах работал кинотеатр немого кино «Зеркало души». Тапером в нем был Загидулла Яруллин — отец композиторов Фарита и Мирсаета Яруллиных. В 20-годы здесь вновь разместилась пекарня, но уже государственная. Впоследствии тут находились райповские магазины. Сейчас строение используется как промтоварный магазин «Гармония».

Объект, находящийся на улице Советская, сохранил декор по главным фасадам, северо-восточному и юго-восточному (остальные зашиты пластиковым сайдингом). Кирпичное одноэтажное здание имеет вальмовую кровлю. Сандрики над окнами включают имитацию замкового камня, цоколь рустован, окна на северо-восточном фасаде попарно разделены рустованными лопатками.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Кроме того, памятником признают здание бывшей почтовой конторы и усадьбу купцов Якимовых, возведенные в XIX веке. По данным краеведов, в здании конторы несколько дней жил писатель Михаил Салтыков-Щедрин во время своей остановки в Мамадыше. Выдержанная в стиле эклектики усадьба, находящаяся на улице Толстого, состоит из двухэтажного главного дома с вальмовой крышей и одноэтажного флигеля с двускатной крышей (они соединены столбами каменных ворот и калитки). К объекту в позднее время был пристроен двухэтажный тамбур входа. Окна верхнего этажа главного здания с лучковой формой перемычек расположены в нишах с архивольтами. Фасад флигеля рустован.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Еще одним объектом культурного наследия станет здание бывшей тюрьмы, построенное в середине XIX века. В 1960-х годах в нем располагались цеха обувной фабрики «Спартак», а затем разместилась школа №1. Преимущественно прямоугольное кирпичное строение, находящееся на улице Красноармейская, было расширено в советские годы за счет надстройки второго этажа.