В Мамадыше более ста школьников отдохнули в военно-патриотическом лагере

фото Гулины Гильмуллиной

Более 100 детей смогли отдохнуть в военно-патриотическом лагере в Мамадыше. Среди них были не только мальчики, но и девочки.

Организаторы заявляют, что лагерь должен развивать в детях чувство долга и ответственность перед Родиной, помогать узнавать о событиях, происходящих в своей стране.

Военно-патриотический лагерь «Молодая гвардия» представлял собой несколько палаток, разбитых в селе Рогозино Мамадышского района, недалеко от реки Кама. В течение недели мальчики и девочки имели возможность не только приобретать вспомогательные знания и способности, но и понимать, что должно стать их призванием в будущем.

Замира Вахитова оказалась в военно-патриотическом лагере впервые. Вместе с подругами она постигала азы оказания первой медицинской помощи и ориентирования на местности. Кроме того, девочка узнала основные принципы выживания в различных условиях. По ее мнению, эти навыки обязательно понадобятся и в обычной жизни.

«Здесь очень клево. Всегда чем-то заняты, куда-то едем. Занятия, концерты… Отношение к нам очень хорошее», — заметила школьница.

Кроме того, каждый день лагерь посещали гости. Например, на днях с ребятами провели беседу спасатели. Они рассказали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Учитывая погодные условия, особенный акцент они сделали на теме безопасного поведения на воде.

«Я научился играть на гитаре, собирать-разбирать автоматы. Спим в палатках. Еда очень нравится, особенно суп», — поделился впечатлениями Роман Серебряков, приехавший в лагерь из Набережных Челнов.

Требования в лагере довольно строгие. Школьники проверяли себя на прочность, учились контролировать эмоции и проявлять силу воли в различных обстоятельствах. Несмотря на всё это, дети остались довольными.

Материал подготовлен при участии Гулины Гильмуллиной.