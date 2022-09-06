В Мамадыше благоустроят склон Вятки с горнолыжкой и зону для выживания в дикой природе

Город Мамадыш получил второй шанс на победу во Всероссийском конкурсе малых городов, который по решению организаторов пройдет в этом году дважды. В городе планируется благоустроить склон реки Вятки: здесь появятся большая горнолыжная зона, детские площадки для прокачивания навыков выживания в дикой природе и зона отдыха в живописном месте.

«На территории будет установлена инфраструктура для отдыха туристов и местных жителей. Появятся небольшие павильоны для проката, дорожки для прогулок и многое другое. Авторами проекта и визуализаций выступило архитектурное бюро Dialog Urban Planning», — уточнили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

В августе 2022 года были объявлены победители всероссийского конкурса: Татарстан выиграл 510 млн рублей на развитие общественных пространств в малых городах. Победителями стали шесть из семи заявок: Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево и Лениногорск. В число победителей не вошел только Мамадыш.

Поэтому первый этап благоустройства начнется в 2023 году по республиканской программе развития общественных пространств. Если проект выиграет в 2022 году в конкурсе, то территория будет благоустроена комплексно. Конкурсная заявка будет пересмотрена и дополнена.

Еще один город из Татарстана — Альметьевск — станет участником всероссийского конкурса в этом году впервые: ранее в нем нельзя было участвовать городам с населением более 100 тыс. человек. Теперь это стало возможным благодаря появлению новой номинации. На данный момент территория-участница неизвестна — ее выберут сами жители города путем голосования на сайте park.tatar. Проект готовит бюро «Архитектурный десант».

Обе заявки команды Республики Татарстан соберут и отправят на конкурс до 1 ноября.