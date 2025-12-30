news_header_top
Общество 30 декабря 2025 15:01

В Мамадыше архитектурной подсветкой оснастили здание ратуши XIX века

В Мамадыше завершили работы по устройству архитектурной подсветки на здании ратуши XIX века – памятнике архитектурного наследия регионального значения. Проект реализован по инициативе главы района Вадима Никитина.

Как отметили в Совете района, обновление облика исторического центра является частью комплексной работы муниципалитета по развитию территории. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и направлены на повышение туристической привлекательности Мамадыша.

Ратуша стала уже четвертым знаковым объектом в городе, получившим архитектурную подсветку в этом году. Ранее подобное освещение установили на здании республиканской школы борьбы, Аллее славы и стеле при въезде в Мамадыш.

Кроме того, в рамках благоустройства в текущем сезоне проведена модернизация освещения и на других общественных пространствах. Приведена в порядок подсветка памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, усилено прожекторное освещение мемориала Вечного огня, обновлено световое оформление на центральной улице города – Советской.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

#историческое здание
