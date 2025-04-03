В Малой Шильне задержали подростков, которые гоняли на квадроциклах и мотоцикле без прав

В селе Малая Шильна автоинспекторы Тукаевского района остановили 16-летнего подростка, который гонял без прав на мотоцикле без госномеров.

Вечером в той же деревне задержали 15-летнего водителя квадроцикла без номерных знаков. Он также был за рулем без прав. Позже инспекторы остановили еще одного несовершеннолетнего, управлявшего квадроциклом без госномеров.

За нарушение ПДД на подростков оформили детские карточки нарушителя и составили протокол об отстранении от управления транспортным средством. Мотоцикл и квадроциклы поместили на штрафстоянку.