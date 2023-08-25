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В 77 малочисленных поселениях Татарстана появятся станции мобильной связи
В 77 малочисленных сельских населенных пунктах Татарстана, в которых проживают от 100 до 500 жителей, в этом году установят базовые станции связи. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев.
«В Татарстане свыше 3,1 тыс. населенных пунктов. Это один из самых больших регионов по их количеству, и отчасти поэтому инвестиции операторов связи не всегда доходят до малочисленных поселений. Сформировалась так называемое цифровое неравенство, его устранение стало социально значимой задачей общероссийского масштаба», – заявил замминистра.
Он отметил, что на сегодняшний день уже установлены и запущены в эксплуатацию базовые станции в 28 населенных пунктах, шесть из которых установили в августе.
Яковлев также добавил, что в 2024 году в Татарстане станции установят еще в 87 населенных пунктах. При этом сейчас на портале «Госуслуги» ведется всероссийское голосование за выбор населенных пунктов, которые в 2024 году обеспечат скоростным мобильным интернетом.
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