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В Малайзии заявили, что участие в саммите БРИКС говорит о приверженности к сотрудничеству
Участие делегации Малайзии в саммите БРИКС в Казани служит подтверждением приверженности государства к диалогу и сотрудничеству. С таким заявлением выступил министр экономики страны Рафизи Рамли.
«Этот визит служит стратегической платформой не только для изучения потенциальной роли Малайзии в рамках БРИКС, но и для поддержки экономического сотрудничества, содействия процветанию и всеобъемлющему развитию стран глобального Юга», – приводит его слова информационное агентство Bernama.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 стран мира.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств.
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