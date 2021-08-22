В Малайзии задержан танкер с россиянами на борту

В Малайзии был задержан норвежский танкер, среди членов экипажа которого есть граждане РФ. Согласно сообщению Морского правоохранительного агентства, входящего в систему МВД страны, судно задержали из-за незаконной якорной стоянки в территориальных водах страны близ береговой линии, передает РИА Новости.

В издании сообщили, что танкер Clipper Hermod не запросил разрешение на стоянку ни у малайзийских властей, ни у руководства штата Селангор. На борту находились 20 членов экипажа — граждане России, Норвегии, Латвии и Филиппин. Двое из них были доставлены на берег до выяснения обстоятельств.

Согласно законам Малайзии, за данное нарушение предусмотрен штаф в размере до 100 тыс. малайзийских ринггит, что составляет более 23 тыс. долларов, и/либо заключение на срок до двух лет для лица, которое приняло решение о стоянке корабля с нарушением.

Как рассказали в МПА, танкер остановился на время ожидания дальнейших инструкций компании.