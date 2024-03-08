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В Малайзии хотят возобновить расследование по рейсу MH370, пропавшему 10 лет назад
Власти Малайзии высказались за возобновление расследования крушения рейса 370 Malaysia Airlines. Об этом в материале, посвященном 10-летию таинственного исчезновения самолета, сообщает Reuters.
Так, к примеру, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что расследование будет возобновлено, если в деле появятся новые детали. «Если есть убедительные доказательства того, что дело необходимо открыть заново, мы, безусловно, будем рады его возобновить», — сказал он.
Глава Минтранса Энтони Локе добавил, что к обсуждению поисковых работ планируют привлечь американских специалистов. Также помочь проведению поисков может Австралия.
Напомним, что ЧП произошло 8 марта 2014 года. Тогда Boeing, на борту которого находились 239 человек, пропал над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. Он должен был проследовать по маршруту Куала-Лумпур — Пекин. Детали проишествия до сих пор неизвестны.
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