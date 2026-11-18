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В конце ноября в мессенджере «Макс» заработает чат-бот, с помощью которого можно будет проверить легальность такси по государственному номеру автомобиля. Об этом сообщил директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков на XX Международном форуме «Транспорт России».

Для проверки пользователю достаточно будет сфотографировать госномер автомобиля и отправить снимок чат-боту. Ответ о легальности транспортного средства поступит в течение 10 секунд.

«На следующей неделе мы запускаем чат-бот в “Максе”, где вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить в чат-бот и получить сразу ответ, моментально, в течение 10 секунд, на предмет легальности транспортного средства», – приводит слова Кислякова ТАСС.

Сервис будет связан с федеральной государственной информационной системой «Такси» (ФГИС «Такси»).

По данным Минтранса РФ, в системе зарегистрировано почти 1,56 млн автомобилей, из которых около 1 млн являются действующими. ФГИС «Такси» собирает и хранит сведения из реестров агрегаторов, перевозчиков и легковых такси. С ее помощью также можно проверить перевозчика и автомобиль по базам данных ГИБДД, ФНС, страховых компаний и других ведомств.