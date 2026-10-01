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Общество 1 октября 2026 10:49

В «Максе» запустили чат-бот Национальной библиотеки Татарстана

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В «Максе» запустили чат-бот Национальной библиотеки Татарстана
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане в национальном мессенджере «Макс» запустили чат-бот Национальной библиотеки РТ, который позволит пользователям получать доступ к библиотечным услугам непосредственно в приложении. Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

Одна из функций сервиса – автоматическая генерация штрихкода Единого читательского билета. Услуга доступна в 1505 библиотеках и их филиалах по всей республике.

С помощью чат-бота жители Татарстана смогут посещать государственные и муниципальные библиотеки, пользоваться компьютерами и другим оборудованием, а также получать консультации и помощь библиотекарей. Штрихкод формируется непосредственно в мессенджере, при этом персональные данные пользователей остаются защищенными.

Новый сервис стал частью цифровизации библиотечного обслуживания в Татарстане и призван упростить доступ жителей к услугам библиотек.

#нацбиблиотека рт #мессенджер Max
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