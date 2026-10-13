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Общество 13 октября 2026 14:17

В «Максе» появятся сторис в каналах и ветки обсуждений

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В «Максе» появятся сторис в каналах и ветки обсуждений
Фото: © «Татар-информ»

В национальном мессенджере «Макс» планируют добавить сторис в каналах и возможность закреплять несколько сообщений одновременно. Также разработчики намерены внедрить ветки обсуждений в первом квартале 2027 года, сообщил генеральный директор платформы Фарит Хуснояров на форуме «Цифровые решения».

«В ближайшее время у нас появятся еще мультизакрепы, сторис в каналах и так далее. Я думаю, что ветки появятся уже в первом квартале 2027 года», – приводит его слова РИА Новости.

По словам Хусноярова, команда продолжает расширять возможности сервиса с учетом пожеланий пользователей.

Глава платформы также сообщил, что аудитория «Макса» достигла 140 млн регистраций, а число ежедневных пользователей составило 90 млн.

«Поскольку количественные показатели выполнены, теперь можно больше времени уделять качеству продукта, чем мы и занимаемся: продуктовые обновления мессенджера выходят еженедельно», – добавил он.

#мессенджер Max
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