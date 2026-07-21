В МАКСе организован навигатор по цифровым сервисам Татарстана

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Жители Татарстана теперь могут воспользоваться навигатором по цифровым сервисам республики в национальном мессенджере МАКС. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Цифровой помощник объединяет ссылки на ключевые государственные и муниципальные ресурсы и позволяет татарстанцам не тратить время на переключение между десятками веб-страниц.

Навигатор работает по принципу «одного окна», предоставляя быстрый доступ к официальным интернет-ресурсам Раиса Татарстана, Правительства РТ, Государственного Совета РТ, мэрии Казани, а также республиканских министерств и госкомитетов, администраций городов и районов.

При этом интерфейс, отметили в профильном ведомстве, позволяет за пару кликов переходить к ключевым сервисам: чат-боту портала госуслуг РТ, чат-боту МФЦ Татарстана и интернет-приемной.

Так, через чат-бот республиканских «Госуслуг» можно записаться на прием к врачу, оплатить налоги, проверить наличие штрафов или направить заявку в «Народный контроль».

Чат-бот МФЦ ПИ в свою очередь позволяет дистанционно записаться на прием, уточнить расписание и загруженность филиалов, а также проверить статус готовности документов.

Интернет-приемная же дает возможность направить обращение в любое интересующее ведомство республики.

Развитие сервисов мессенджера МАКС напрямую отвечает целям и задачам национального проекта «Экономика данных», цель которого – создание удобных и доступных цифровых платформ для граждан.