В МАКСе назвали ложными обвинения Cloudflare

Администрация национального мессенджера МАКС отреагировала на то, что хостинг-провайдер Cloudflare Radar признал рабочие домены платформы шпионскими. Об этом сообщает RT.

В пресс-службе мессенджера телеканалу заявили, что классификация Cloudflare основана на «неверной интерпретации заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не <...> на фактическом анализе кода».

В мессенджере также заверили, что МАКС «регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз».

Cloudflare Radar – один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров. Ранее он поставил аналогичную пометку «шпионское приложение» российскому альтернативному Телеграм-клиенту Telega, после чего его удалили из магазина App Store. Сейчас эта пометка убрана, а создатели «Телеги» обратились в ФАС.