В «МАКСе» этим летом запустят прямые эфиры и стримы в каналах

Авторам каналов и чатов в нацмессенджере «МАКС» этим летом станет доступна функция проведения прямых эфиров и стримов непосредственно внутри платформы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор сервиса Фарит Хуснояров.

«Помимо комментариев и историй этим летом авторам станут доступны прямые эфиры и стримы непосредственно в чатах и каналах – сейчас эта возможность реализована через интеграцию с “VK Видео”», – сообщил он.

Также Хуснояров рассказал, что осенью в сервисе планируется запуск расширенной аналитики, инструментов для продвижения и дополнительных настроек каналов.