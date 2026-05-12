Общество 12 мая 2026 12:59

В «МАКСе» этим летом запустят прямые эфиры и стримы в каналах

Фото: © «Татар-информ»

Авторам каналов и чатов в нацмессенджере «МАКС» этим летом станет доступна функция проведения прямых эфиров и стримов непосредственно внутри платформы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор сервиса Фарит Хуснояров.

«Помимо комментариев и историй этим летом авторам станут доступны прямые эфиры и стримы непосредственно в чатах и каналах – сейчас эта возможность реализована через интеграцию с “VK Видео”», – сообщил он.

Также Хуснояров рассказал, что осенью в сервисе планируется запуск расширенной аналитики, инструментов для продвижения и дополнительных настроек каналов.

