В «Макс» запустили мини-приложение для поиска грантов
В мессенджере «Макс» появилось мини-приложение «Портал грантов», которое позволяет искать актуальные меры поддержки по заданным параметрам. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Сервис объединяет информацию о грантах в сфере образования, науки, культуры, спорта и благотворительности. Пользователь может отфильтровать предложения по категории, аудитории, региону, размеру финансирования и сроку подачи заявки.
Для поиска необходимо открыть чат-бот «Портал грантов», выбрать соответствующие параметры и ознакомиться с доступными вариантами. После выбора гранта сервис перенаправляет пользователя на страницу организации, где можно изучить условия и требования и подать заявку.
В дальнейшем на портале планируют добавить ИИ-поиск и помощника для подготовки заявок.