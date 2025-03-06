В Макарова не верит Личка, Ахметов не нужен Семаку: кому уход из «Рубина» не пошел впрок

В РПЛ на этой неделе стартует заключительная треть чемпионата. Матчем «Пари НН» - «Краснодар» откроется 20 тур. За нижегородцев во второй половине чемпионата будет выступать воспитанник «Рубина» Илья Агапов. Почему для него и для других «экс-рубиновцев» этот сезон складывается непросто – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Гончаренко попробует оживить Агапова

Первая половина чемпионата РПЛ 2024/25 обернулась для Ильи Агапова очень непростым этапом в карьере. После весеннего взлета в прошлом сезоне при Владимире Федотове 24-летний защитник минувшей осенью прочно присел на лавку. В нынешнем розыгрыше РПЛ Агапов ни разу не появился на поле в составе ЦСКА. Воспитанник «Рубина» ограничивался лишь выходами в играх Кубка России. В чемпионате Агапов доверием Марко Николича не пользовался совершенно.

Зимой 2025 года молодой защитник отправился в хорошо знакомый ему клуб «Пари НН». Приезд Агапова в Нижний Новгород сопоставим с возвращением блудного сына. Ведь три года назад именно в «Пари НН» Агапов зарекомендовал себя классным и универсальным центральным защитником. При Михаиле Галактионове футболист был завсегдатаем стартового состава. Благодаря уверенному выступлению Агапов добился трансфера в ЦСКА в начале 2023 года. А дальше в стане «армейцев» у Ильи случились как взлеты, так и падения.

По информации «ТИ-Спорта», нынешний наставник нижегородцев Виктор Гончаренко планирует использовать Агапова, как и Федотов, на левом фланге. Эта позиция для Ильи не родная, но уже привычная. Весной 2024 года Агапов был настолько хорош на левом фланге ЦСКА, что даже удостоился звания лучшего игрока апреля в РПЛ, оформив в пяти встречах гол и результативную передачу.

«Пари НН» провел мощную зимнюю селекцию. Помимо Агапова, клуб подписал еще нескольких молодых талантливых футболистов: это Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров. Каждого из них Гончаренко может запросто вывести на новый уровень.

В услугах Макарова Мацел Личка не нуждается

У кого в карьере действительно случился колоссальный регресс после ухода из «Рубина», так это у полузащитника Дениса Макарова. На четвертый свой год пребывания в «Динамо» футболист появился всего в шести матчах РПЛ за московскую команду. В недавней встрече с «Ростовом» (1:1) Макаров уныло просидел всю игру на скамейке запасных. Для главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички в данную минуту предпочтительнее Дениса Макарова выглядит даже 21-летний нападающий Ярослав Гладышев.

У Макарова с Личкой сложные отношения, которые тянутся аж с 2023 года. Наставник москвичей не смог найти подхода к сложному и дерзкому характеру футболиста, а Макаров не захотел перевоспитываться. Все доходило в конечном итоге до того, что Дениса неоднократно отстраняли от тренировок с основным составом «Динамо». А сам игрок публично мог, например, не пожать руку кому-то из тренерского штаба или открыто заявить о недовольстве своей ролью в команде. Известно, что когда «Динамо» подписало Хорхе Карраскаля на позицию Дениса Макарова, экс-«рубиновец» на протяжении некоторого времени просто игнорировал партнера и не общался с ним.

Контракт полузащитника с «Динамо» истекает лишь в июне 2026 года. В свое время «бело-голубые» забирали Макарова из «Рубина» за приличную сумму – порядка 7 млн евро. Сейчас очевидно, что ни о каком продлении контракта с футболистом «бело-голубыми» не будет вестись и речи, какой бы тренер ни возглавил команду. Если «Динамо» удастся заработать на продаже Макарова хоть что-то в предстоящее летнее трансферное окно, это уже будет большой победой для клуба в текущих обстоятельствах.

Ильзат Ахметов проживает свои лучшие годы на лавке «Зенита»

Неважно среди экс-«рубиновцев» складываются дела и у Ильзата Ахметова. Когда полузащитник переходил из «Краснодара» в «Зенит», он амбициозно заявлял, что готов биться за место в основном составе, притом, что по уровню игры он очевидно уступал почти всем игрокам центра полузащиты «сине-бело-голубых».

«Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, готов закрыть разные позиции. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер. Буду стараться доказывать и цепляться за каждую возможность», – говорил полузащитник.

Тем не менее, при всем своем оптимизме , Ахметов не смог выдержать конкуренцию среди именитых легионеров «Зенита». Полузащитник за год пребывания в Петербурге не стал приоритетным для Сергея Семака. На счету Ахметова с момента перехода из «Краснодара» всего пять проведенных матчей за «Зенит» в РПЛ: два – в прошлом сезоне, три – в этом.

В матче против ЦСКА (0:0) неделю назад тренерский штаб петербуржцев не дал Ахметову ни минуты игрового времени. Учитывая впечатляющую глубину состава «Зенита», можно предположить, что Ильзат и в дальнейших играх останется футболистом глубокого резерва в стане «сине-бело-голубых».