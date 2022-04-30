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Транспорт
30 апреля 2022  01:05

В майские праздники в Татарстане увеличат количество вагонов 12 пригородных поездов

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В майские праздники будет увеличено количество вагонов у 12 пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В период майских праздников пригородные поезда будут ходить согласно своей периодичности, без учета переноса выходных дней. При этом увеличена составность нескольких поездов», – отметили в пресс-службе.

В частности, пригородные поезда сообщением Казань – Кизнер – Ижевск и Ижевск – Кизнер – Казань будут следовать составностью 8 вагонов. Кроме того, увеличена составность поездов сообщением Казань – Сосновка – Казань до четырех вагонов.

Поезда сообщением Ижевск – Нижнекамск – Ижевск в праздничные дни будут следовать составностью три вагона.

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