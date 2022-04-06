В майские праздники РДЖ запустит до 400 новых поездов по самым популярным маршрутам

По самым популярным у россиян направлениям РЖД в майские праздники запустит до 400 новых поездов, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

«Они [РЖД] открывают до 400 новых поездов по самым востребованным направлениям. Это из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск. В восточном направлении — Пенза, Саранск, Нижний Новгород. У нас есть южное направление — Белгород, Воронеж и также Смоленск с Адлером», -— рассказал министр.

По его словам, федеральная железнодорожная компания также планирует запустить шесть круизных поездов по 18 знаковым туристическим маршрутам: Выборг, Петрозаводск, Псков, Ярославль, Свияжск, Нижний Новгород и по городам Северного Кавказа.

Савельев добавил, что перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также обеспечит 121 поезд по 10 направлениям Крыма — отправиться можно будет не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Пиковыми датами для железной дороги во время майских праздников будут 30 апреля и 6 мая. И обратно — 3, 5 и 10 мая. На начало мая на поезда формирования федеральной пассажирской компании уже продано свыше 315 тыс. билетов», — сообщил министр.

Глава Минтранса отметил, что при очень высокой нагрузке в поезда будут добавлять дополнительные вагоны. Савельев заверил, что пассажирам не следует беспокоиться о безопасности поездок, так как это является приоритетом для всей транспортной сферы.

Он также обратил внимание на то, что для юных пассажиров от 10 до 17 лет предусмотрены скидки до 50% в период летних каникул. Кроме того, детям в этой же возрастной категории доступны субсидии от государства на оплату 50% от стоимости билета на поезд в течение всего учебного года.