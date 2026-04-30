В майские праздники ГИБДД Татарстана будет работать в усиленном режиме

Госавтоинспекция Татарстана будет работать в усиленном режиме на протяжении всех майских праздников. Об этом сообщили в ведомстве. Особое внимание автоинспекторы будут уделять выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.

Отмечается, что в районах республики пройдут специальные мероприятия, в том числе массовые проверки водителей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне авто. ГИБДД особо предупреждает о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения, говорится в сообщении.