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Происшествия 11 июля 2024 14:26

В Майкопе предотвратили террористическую атаку на православный храм

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Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. Теракт планировал выходец Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС.

Террорист готовил нападение на православный храм и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания. Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

После теракта террорист намеревался скрыться за рубежом, сообщили в ЦОС ФСБ.

#адыгея #подготовка теракта
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