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В Майкопе предотвратили террористическую атаку на православный храм
Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. Теракт планировал выходец Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС.
Террорист готовил нападение на православный храм и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания. Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
После теракта террорист намеревался скрыться за рубежом, сообщили в ЦОС ФСБ.
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