В Майкопе предотвратили террористическую атаку на православный храм

Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. Теракт планировал выходец Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС.

Террорист готовил нападение на православный храм и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания. Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

После теракта террорист намеревался скрыться за рубежом, сообщили в ЦОС ФСБ.