В Нижнекамске стартовали сельхозярмарки в ответ на рост цен в магазинах

В Нижнекамске с минувших выходных начались сельскохозяйственные ярмарки. Их проведение является некой ответной мерой для сдерживания роста цен в магазинах. Об этом на деловом понедельнике сообщила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Заммэра уточнила, что еженедельные ярмарки призваны сдержать рост цен на продукты питания и обеспечить население сельхозпродукцией.

«В Нижнекамске ярмарки будут работать до конца марта. Нижнекамцы могут приобрести продукцию на рынке „Комета“ и в „ЭкоАгроПарке“», — отметила спикер.

Ярмарки работают ежедневно по субботам и воскресеньям с 8.00 до 15.00. На них жители Нижнекамска могут купить рыбу, молочную и мясную продукцию, мед и колбасные изделия.