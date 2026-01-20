news_header_top
Происшествия 20 января 2026 15:53

В МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС обесточена

Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой нв гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«ЧАЭС потеряла все внешнее питание, линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты», – приводит его слова пресс-служба агентства.

Чернобыльская АЭС – атомная электростанция на севере Украины, печально известная крупнейшей в истории аварией в атомной энергетике. В настоящий момент она полностью заглушена, однако в ходе СВО она использовалась для ядерных провокаций со стороны Украины.

