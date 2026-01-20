Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой нв гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«ЧАЭС потеряла все внешнее питание, линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты», – приводит его слова пресс-служба агентства.

Чернобыльская АЭС – атомная электростанция на севере Украины, печально известная крупнейшей в истории аварией в атомной энергетике. В настоящий момент она полностью заглушена, однако в ходе СВО она использовалась для ядерных провокаций со стороны Украины.