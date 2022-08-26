В МАГАТЭ предупредили о риске аварии на Запорожской АЭС

Нельзя исключать возможность аварии на Запорожской АЭС. Крупная станция сейчас находится в центре конфликта, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в беседе с французским изданием Monde.

«Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что МАГАТЭ рассматривала возможность с авариями на атомных электростанциях, однако не могли предположить, что столь крупный объект окажется в центре масштабного конфликта с использованием обычных вооружений.

Напомним, что Запорожская АЭС находится на территории Энергодара. В последнее время станция подвергается атакам ВСУ. Для ударов используются беспилотники, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За эти месяцы союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.