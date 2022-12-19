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Происшествия
19 декабря 2022  11:20
Павел Климчак

В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8

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По предварительной информации, инцидент произошел сегодня в 11.30 по местному времени в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку, во время которой столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.

Фото: Восточное МСУТ СКР

В результате случившегося пострадал один из членов экипажа. Сам вертолет также получил серьезные повреждения.

Фото: Фото: Восточное МСУТ СКР

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». На место направилась группа следователей и криминалистов СК России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.

#аварийная посадка #вертолет #Магаданская область
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