В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня в 11.30 по местному времени в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку, во время которой столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.

Фото: Восточное МСУТ СКР

В результате случившегося пострадал один из членов экипажа. Сам вертолет также получил серьезные повреждения.

Фото: Фото: Восточное МСУТ СКР

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». На место направилась группа следователей и криминалистов СК России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.