В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8
По предварительной информации, инцидент произошел сегодня в 11.30 по местному времени в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку, во время которой столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.
В результате случившегося пострадал один из членов экипажа. Сам вертолет также получил серьезные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». На место направилась группа следователей и криминалистов СК России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.