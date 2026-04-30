В Магаданской области под завалами обрушившегося рудника могут оставаться 8 человек

В Магаданской области обрушился рудник. Под завалами могут оставаться до 8 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек», – сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали экстренные службы. Задействовано шесть единиц техники, а также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС.