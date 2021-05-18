В ТЮЗе Кариева состоится премьера камерного спектакля «Один счастливый день»

Татарский театр юного зрителя имени Кариева представит казанцам премьеру камерного бэби-спектакля «Один счастливый день». Показы запланированы на конец мая — начало июня, сообщили ИА «Татар-информ» в ТЮЗе.

«Предварительный показ спектакля „Один счастливый день“ состоится 22 и 23 мая, а также ко Дню защиты детей — 1 июня», — рассказали в театре.

В постановке будут задействованы четыре актера — Лилия Низамиева, Лейсан Махмутова, Булат Гатауллин и Муса Камалов. Режиссер — Екатерина Гороховская, уже ставившая здесь спектакль «Мио, мой Мио!» по повести Астрид Линдгрен.

В создании «Одного счастливого дня» принимали участие и сами артисты. Режиссер призналась, что опиралась на их воспоминания о детстве и доме. По замыслу автора, камерный спектакль будет воссоздавать традицию уютного, лампового домашнего театра. Премьера пройдет на малой сцене ТЮЗа.