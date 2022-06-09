В мае в Татарстане вырос спрос на риэлторов и строителей

Работодателями в мае для соискателей Приволжского федерального округа было открыто 122,5 тыс. вакансий. Это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, и на 5% меньше, чем в апреле 2022 года. Об этом сообщает сервис hh.ru.

«В Татарстане год к году среднее количество предложений о работе снизилось на 19%, а месяц к предыдущему месяцу — на 2%, до 23,5 тыс. вакансий», — сказано в сообщении.

По сравнению с маем прошлого года в республике больше всего сократилось количество вакансий в таких профессиональных сферах, как страхование, автобизнес, банки, инвестиции, лизинг, управление персоналом. При этом в восьми сферах количество предложений о работе в прошедшем месяце выросло. Наибольший рост отмечается в добывающей отрасли, сфере строительства и недвижимости.

Наиболее сильное падение год к году среди регионов ПФО продемонстрировала Республика Марий Эл, где количество предложений о работе сократилось на 35% по сравнению с маем 2021 года. В Чувашии, напротив, число вакансий сократилось на 16% — до 4,6 тыс. Это самый низкий показатель по ПФО.