За май в Татарстане вырос спрос на работающих в торговле и на производстве

По итогам мая наибольший спрос на сотрудников в Татарстане наблюдался в сферах торговли, услуг, производства и агропромышленности. Об этом сообщает пресс-служба Работа.ру.

«В прошлом месяце на рынке труда Татарстана работодательская активность незначительно изменилась, соискательская активность понизилась на 24% по сравнению с показателями апреля 2022 года», — констатируют специалисты.

По мнению экспертов, значительное влияние на это оказывают сезонные факторы. «Компании сосредоточились на развитии и поддержке существующих направлений бизнеса, а соискатели менее склонны к смене работы и ценят текущих работодателей и условия труда», — отмечают они.

Чаще всего в мае сотрудников искали компании из сфер торговли, услуг, производства и агропрома. Также на рынке труда были востребованы специалисты в сферах транспорта и логистики, строительства и недвижимости.

При этом среди соискателей активнее других работу искали офисные работники и специалисты, работающие в сфере бизнес-услуг. Высокая активность соискателей также отмечается в отраслях транспорта и логистики, торговли, финансов и страхования.