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В мае в районах Казани проведут пять ярмарок вакансий
В течение мая в районах Казани состоится серия ярмарок вакансий. Посетителям расскажут о том, какие рабочие места есть на предприятиях и в организациях столицы РТ. Также специалисты Центра занятости проинформируют горожан о госгарантиях и ответят на вопросы о трудовом законодательстве, сообщает мэрия Казани.
Все мероприятия будут начинаться в 10 утра и длиться два часа.
Для жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного районов проведут сразу две ярмарки: 7 и 22 мая. Место проведения — проспект Ибрагимова, №41. Вопросы принимаются по электронной почте cznkazan.aviansav@tatar.ru и номеру +7(843)560-88-98.
21 мая узнать о свободных рабочих местах и вакантных должностях смогут жители Вахитовского и Приволжского районов. Мероприятие состоится в доме №22/7 по улице братьев Касимовых. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте cznkazan.vahpriv@tatar.ru и по телефону +7(843)224-86-83.
Ярмарка, на которой расскажут о вакантных местах в Московском и Кировском районах, состоится в доме №46 по улице Гагарина. Посетить ее можно 22 мая. Вопросы принимаются по электронной почте cznkazan.moskir@tatar.ru и номеру +7(843)564-30-67.
Управление Центра занятости по Советскому району организует ярмарку 28 мая. Она состоится в доме №102 по улице Зорге. Обращения можно направить по электронной почте cznkazan.sovet@tatar.ru и номеру +7(843)205-54-53.
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