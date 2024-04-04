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В мае в Казани ограничат движение на время всероссийского полумарафона
19 мая в Казани ограничат движение на время подготовки и проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ-2024». Об этом сообщается в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома.
Так, с 6.30 до 12.30 ограничат проезд транспорта на трех улицах:
— ул.Подлужной (от съезда с моста «Миллениум» до дома №17, а также в двух направлениях движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул.Толстого в районе ЖК «Европейский»);
— ул.Вишневского (съезд на ул.Подлужную);
— съезд с моста «Миллениум» на ул.Подлужную.
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