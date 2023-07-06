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В мае США в 2,3 раза увеличили импорт товаров из России
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В мае Соединенные Штаты в 2,3 раза увеличили импорт товаров из России по сравнению с апрелем. Показатель достиг 504 млн долларов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на бюро статистики США.
Отмечается, что месяц ранее объем импорта товаров составлял 215,6 млн долларов.
Объем экспорта товаров из Штатов в РФ по итогам последнего месяца весны снизился и составил 60 млн долларов – в апреле было 65,2 млн долларов.
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