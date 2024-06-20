В мае среди татарстанцев вырос спрос на земельные участки

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В Татарстане за 5 месяцев года на основании договоров купли-продажи (ДКП) зарегистрировали около 42 тыс. переходов прав на земельные участки. Это на 13,6% больше, чем годом ранее, сообщает Росреестр по РТ. В мае жители республики оформили около 10 тыс. прав на земельные участки – на 11,3% больше, чем месяцем ранее.

«Как известно, при покупке объектов недвижимости граждане нередко используют кредитные средства. По нашим данным, в текущем году татарстанцы на 11% чаще, чем в прошлом, брали в ипотеку именно земельные участки – всего на данные объекты недвижимости нашим ведомством зарегистрировано около 17 тысяч ипотек», – прокомментировала замруководителя татарстанского ведомства Лилия Бурганова.

Эксперты отмечают также значительное повышение спроса на квартиры в новостройках. За первые пять месяцев минувшего года в Татарстане зарегистрировали 6,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), а в этом году показатель увеличился до 9,9 тыс. Однако в апреле и мае существенных изменений по количеству ДДУ не зафиксировали, в эти два месяца татарстанцы заключили по 2,8 тыс. договоров.

«Спрос на новостройки растет, тем более на фоне грядущих в июле изменений по льготной ипотеке. Сегодня банки и застройщики предлагают широкий спектр различных программ, что позволяет покупателям подобрать для себя оптимальный по размеру первоначального взноса и ежемесячного платежа кредит», – цитирует ведомство слова вице-президента Гильдии риелторов РТ Руслана Садреева.