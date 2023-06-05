В мае продажи новых легковушек в России выросли в 2,6 раза

В мае в России были проданы 72,2 тыс. новых легковых автомобилей — это на 5% меньше, чем месяцем ранее, но в 2,6 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом пишет «Автостат».

Отмечается, что в мае 2022-го российский авторынок достиг «дна» — продажи тогда составили всего лишь 27,5 тыс. машин, поэтому такой резкий рост связан во многом с эффектом низкой базы.

51% от всех реализованных транспортных средств приходится на три марки: LADA (продано 22 тыс. единицы), китайские Chery (7,4 тыс.) и Haval (7,4 тыс.).