В мае приставы Татарстана взыскали более 17 млн долга по налогам

С 1 мая судебные приставы Татарстана взыскали с должников более 17 млн рублей по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К примеру, у казанца приставы Ново-Савиновского района арестовали и изъяли Mercedes-Benz за долги по налогам в размере 16 тысяч рублей и по кредиту — почти 700 тысяч рублей. У автовладельца еще есть время на погашение долгов, в ином случае иномарка отправится в Росимущество.

Проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ведомства. Система предоставляет исчерпывающую информацию по задолженностям: данные должника, номер исполнительного производства, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.