Олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в лыжной гонке Top Sprint в Казани

В Кубке мэра Казани по лыжным гонкам Top Sprint, который состоится 12 марта, примут участие известные спортсмены, в том числе и трехкратный олимпийский чемпион 2022 года Александр Большунов. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта столицы Татарстана Линар Гарипов.

«Есть договоренность о проведении лыжной гонки Top Sprint. Там выступят сильнейшие спортсмены Татарстана, которые посоревнуются с олимпийскими чемпионами. Среди них Александр Большунов, Наталья Непряева, Александр Терентьев. Мы ждем их в лыжно-биатлонном комплексе „Мирный“ 12 марта», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Казани с 13 по 17 февраля в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль зимних видов спорта. В его программу войдут хоккей с мячом, фигурное катание, керлинг и катание на коньках.