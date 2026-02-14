В «Лыжне России» в Казани приняли участие свыше 20 тысяч человек

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана завершилась 44-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Массовые забеги бвли организованы на четырех площадках Казани. Основной стала трасса на стадионе «Локомотив» (пос. Юдино). Также масс-старты прошли в Горкинско-Ометьевском лесу, в березовой роще ЖК «Дербышки» и у поймы реки Казанки (пересечение улиц Гаврилова – Чуйкова).

Всего в Казани в рамках всероссийской лыжной гонки участие приняло 20 500 человек. Из них 6 170 человек – из образовательных учреждений.

Во время «Лыжни России» в Казани прошли забеги среди руководителей, ветеранов спорта, участников СВО и благотворительные старты, а также тематические забеги, посвященные 100-летию образования ФСО «Динамо» в РТ, и семейные забеги.