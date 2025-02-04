«В любом случаем мы своего добъемся. Павел Буре - о продлении бана сборной России от IIHF

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Представитель ФХР на международных заседаниях Павел Буре дал свой комментарии о недопуске сборной России по хоккею на чемпионат мира 2026 года. Он подчеркнул, что Международная федерация хоккея (IIHF) не прислушалась к очевидным фактам, которые разрушают причину недопуска россиян – безопасность спортсменов. Он отметил, что во многих видах спорта российские спортсмены уже выступают, и никаких инцедентов не случилось.

«Одним из аргументов IIHF не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты.

Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придётся допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», — заявил Буре. Его комментарий опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России.

Также Буре отметил, что решение об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года будет принимать Международный олимпийский комитет.

Напомним, сборная России отстранена от международный соревнований с марта 2022 года. Причиной стало начало событий на Украине. С тех пор сборная России не сыграла уже на трех чемпионатах мира. Вместе с предстоящим в мае чемпионатом мира 2025 и чемпионатом мира 2026 россияне пропустят уже пять мировых первенств.