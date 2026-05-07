В Люберцах мигранта судят за убийство новорожденной дочери из-за ее плача

В Люберцах судят мигранта Муроджона Холназарова, насмерть забившего свою маленькую дочь за ее плач. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Установлено, что в ноябре 2024 года 28-летний парень много раз ударил по голове 5-месячную дочь, которая, по его словам, раздражала его своим плачем. Кроме того, мужчина систематически избивал свою беременную жену и ее дочь.

«Государственный обвинитель просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – рассказали в прокуратуре.

Подсудимый признал свою вину лишь частично.