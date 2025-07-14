В Лядском саду возложили цветы к памятнику Державину

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Лядском саду в прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Гавриилу Державину. Сегодня Россия отмечает 282-летие со дня рождения выдающегося русского поэта и государственного деятеля.

В церемонии приняли участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

После церемонии возложения цветов в Лядском саду в Лаишевском районе, на центральной площади города Лаишево, состоятся праздничные мероприятия в честь Державина. При участии заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р. Фазлеевой будет вручена Республиканская премия имени Державина.