В Лядском саду Казани в субботу можно будет обменяться одеждой, обувью и аксессуарами

Свободный обмен одеждой, обувью, украшениями и аксессуарами – своп-маркет состоится в субботу, 12 августа в Лядском саду Казани. Мероприятие пройдет с 12.00 до 16.00.

Одежду на обмен нужно приносить в чистом и выглаженном виде, без повреждений и заплат. На своп-маркет можно принести любое количество одежды, обуви, украшений и аксессуаров. Гости смогут бесплатно забрать себе не более пяти вещей.

В своп-маркете примут участие блогеры Альберт Сергеев, Аида Гасанова, Русина Семененко, Люция Алеева, Альберт Махмутов, Алина Шарипова, Дима Зыков, Айгуль Гарифуллина, Лилия Хайруллина, Алина Гималтдинова, Алсу Гузельбаева, Альмира Аминова. Гости смогут выбрать вещи с их рейлов бесплатно. Часть вещей будет продаваться, сообщают организаторы.

Кроме этого, в летнем своп-маркете примут участие локальные бренды, дизайнеры одежды и магазины. Все они будут продавать вещи из прошлых коллекций и тестовые образцы по сниженной цене.

На маркете также будет представлена коллекция из лоскутов вышедшей из обращения спецодежды «Казаньоргсинтеза». Каждый предмет выполнен дизайнерами вручную.

В парке будут работать фудкорт и зона отдыха, где можно будет прилечь на пуфики, поиграть в бадминтон сфотографироваться в фотобудке.

Организаторами мероприятия выступают мэрия Казани и компания «Казаньоргсинтез».

